Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 167 жителей региона, выздоровел 158 пациентов. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки выполнили 881 тест на коронавирус.

В целом у 63685 человек подтвердили коронавирус, вылечились 55303 жителя области, умерли 1339 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 753391.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 65 новых случаев коронавируса. Это самый большой суточный прирост. Второе место разделили Трубчевский район и Клинцы с 17 заболевшими. На третьем – Стародубский район. Здесь зафиксировали 10 новых случаев коронавируса. Всего ковид-19 за сутки выявили в 22 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 сентября 2021 года:

— Брянск – 24050 (+65)

— Брянский район – 6565

— Дятьковский район – 2985 (+3)

— Карачевский район – 2179

— Клинцы – 2068 (+17)

— Стародубский район – 1770 (+10)

— Новозыбков – 1735 (+8)

— Трубчевский район – 1729 (+17)

— Навлинский район – 1623 (+2)

— Жуковский район – 1440 (+6)

— Выгоничский район – 1403

— Унечский район – 1343 (+6)

— Брасовский район – 1291

— Комаричский район – 1143 (+3)

— Почепский район – 1139 (+2)

— Мглинский район – 1030 (+5)

— Климовский район – 1000

— Клетнянский район – 976

— Погарский район – 952 (+2)

— Фокино – 945

— Дубровский район – 860 (+3)

— Сельцо – 819 822 (+3)

— Суземский район – 718

— Клинцовский район – 695 (+5)

— Суражский район – 589 (+1)

— Злынковский район – 584 (+1)

— Гордеевский район – 581 (+4)

— Красногорский район – 490 (+1)

— Севский район – 455 (+2)

— Жирятинский район – 265 (+1)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 101.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».