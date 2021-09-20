Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 167 жителей региона, выздоровел 158 пациентов. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки выполнили 881 тест на коронавирус.
В целом у 63685 человек подтвердили коронавирус, вылечились 55303 жителя области, умерли 1339 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 753391.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 65 новых случаев коронавируса. Это самый большой суточный прирост. Второе место разделили Трубчевский район и Клинцы с 17 заболевшими. На третьем – Стародубский район. Здесь зафиксировали 10 новых случаев коронавируса. Всего ковид-19 за сутки выявили в 22 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 сентября 2021 года:
— Брянск – 24050 (+65)
— Брянский район – 6565
— Дятьковский район – 2985 (+3)
— Карачевский район – 2179
— Клинцы – 2068 (+17)
— Стародубский район – 1770 (+10)
— Новозыбков – 1735 (+8)
— Трубчевский район – 1729 (+17)
— Навлинский район – 1623 (+2)
— Жуковский район – 1440 (+6)
— Выгоничский район – 1403
— Унечский район – 1343 (+6)
— Брасовский район – 1291
— Комаричский район – 1143 (+3)
— Почепский район – 1139 (+2)
— Мглинский район – 1030 (+5)
— Климовский район – 1000
— Клетнянский район – 976
— Погарский район – 952 (+2)
— Фокино – 945
— Дубровский район – 860 (+3)
— Сельцо – 819 822 (+3)
— Суземский район – 718
— Клинцовский район – 695 (+5)
— Суражский район – 589 (+1)
— Злынковский район – 584 (+1)
— Гордеевский район – 581 (+4)
— Красногорский район – 490 (+1)
— Севский район – 455 (+2)
— Жирятинский район – 265 (+1)
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 101.
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