В Брянской области на выборах в Госдуму побеждают «Единая Россия», Валуев и Алексеенко

За ходом голосования следили почти 6 тысяч наблюдателей от политических партий, кандидатов, общественного штаба. Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянской области подводят итоги выборов депутатов в Государственную Думу. Трехдневное голосование завершилось 19 сентября.

По предварительным данным, лидирует партия «Единая Россия», с результатом 64,32 процента. Далее следуют представители коммунистической партии - у них 13,7 процента, затем ЛДПР 8,6 процента и "Справедливая Россия - за правду", они набрали 4,97 процента. По одномандатным округам лидируют представители "Единой России" Николай Валуев и Николай Алексеенко. Явка избирателей в регионе превысила 68,5 процента, сообщает ГТРК «Брянск».

С пятницы, 17 сентября, с 8 утра и до восьми вечера в регионе работали 1078 избирательных участков. Еще три временных участка организовали для голосования в больницах и местах лишения свободы. Во время голосования в связи с пандемией коронавируса обеспечивали и выполняли строгие меры безопасности. Каждому избирателю выдавали средства индивидуальной защиты, для соблюдения социальной дистанции нанесли специальную разметку, позаботились и о разделении потоков избирателей.

За ходом голосования следили почти 6 тысяч наблюдателей от политических партий, кандидатов, общественного штаба. Сразу после закрытия избирательных участков начали подсчет голосов. Там, где установили автоматические комплексы обработки избирательных бюллетеней, можно было сразу узнать, как распределились голоса избирателей. Остальные комиссии производили подсчет вручную.

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