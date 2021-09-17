«Ростелеком» приступил к реализации проекта УЦН 2.0 на территории Брянской области

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» запустил в тестовую эксплуатацию три первых базовых станции, построенные по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), в Брянской области. Эта программа подразумевает установку вышек связи в малых населенных пунктах, где численность жителей составляет от 100 до 500 человек. В сентябре новые цифровые сервисы стали доступны жителям сел Азаровка и Новомлынка, а также деревни Случок в Стародубском районе. Базовые станции, установленные провайдером, позволяют жителям населенных пунктов пользоваться всеми преимуществами современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G).

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Доступная и качественная связь необходима всем жителям региона. Вышки связи, которые “Ростелеком” устанавливает в рамках федеральной программы УЦН 2.0, обеспечивают устойчивый сигнал для полноценной работы мобильной связи и подключения ее пользователей к Сети. Особенно важно, чтобы жители отдаленных и небольших населенных пунктов могли использовать цифровые возможности современных онлайн-сервисов для решения своих повседневных задач. Доступный интернет на селе сделает возможным дистанционное обучение, взаимодействие онлайн с госструктурами и использование других цифровых решений. В этом году в планах филиала – устранить цифровое неравенство еще в 47 населенных пунктах Брянщины».

Светлана Ченцова, жительница села Новомлынка, клиент «Ростелекома»:

«Наконец-то в нашем населенном пункте появилась качественная связь. Теперь могу без помех звонить друзьям и родственникам из любого места. Сигнал отличный! Планирую приобрести смартфон, чтобы научиться активно использовать мессенджеры: общаться, обмениваться фотографиями, отправлять открытки. Хочу также перевести в онлайн-режим оплату коммунальных услуг и освоить сервисы портала госуслуг».

До конца 2021 года новые вышки мобильной связи и скоростного интернета планируется установить еще в 13 муниципальных районах Брянской области. Более 17 тысяч жителей смогут пользоваться интернетом и получать госуслуги дистанционно. После запуска базовых станций в эксплуатацию «Ростелеком» организует выезд специалистов в населенные пункты для оформления договоров, выдачи сим-карт и продажи USB-модемов. Дополнительно на каждой вышке связи провайдер размещает информационные таблички с подробной инструкцией для жителей по активации и обслуживанию подключенных услуг.

В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение,

расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек). Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны, в том числе в 1 198 — до конца 2021 года. Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.