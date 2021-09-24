В Брянске наградили победителей конкурса молодых журналистов «МЕДИА NEXT 2021»

По окончании церемонии награждения участники и организаторы конкурса исполнили «Гимн военных журналистов» и сфотографировались на память. Фото: департамент внутренней политики Брянской области.

В Брянске 24 сентября в Доме волонтеров торжественно наградили победителей областного творческого конкурса молодых журналистов Брянской области «МЕДИА NEXT 2021». Дипломы и денежные призы вручали по номинациям.

«Лучшим молодым журналистом сетевых изданий» признали Еву Дольникову, студентку 2-го курса Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова, внештатного корреспондента ИА «Брянские известия». Премию в номинации «Лучший молодой тележурналист» получила Марина Маслова, корреспондент службы информационных программ телевидения филиала ВГТРК ГТРК «Брянск». В номинации «Лучший молодой журналист печатных СМИ» награду получили Елена Ракова, корреспондент корпоративной газеты «Брянский машиностроитель» и Виктория Соловьева, заведующая отделом ГАУ «Издательский дом «Авангард».

Призов от Департамента внутренней политики Брянской области и Брянского регионального отделения Союза журналистов России в специальной номинации «Хочу быть журналистом» удостоили двух победителей. Это – Анастасия Демидова, студентка 4 курса Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского и Валерия Блохина, внештатный корреспондент ГБУ «Редакция газеты «Пламя труда».

По окончании церемонии награждения участники и организаторы конкурса исполнили «Гимн военных журналистов» и сфотографировались на память.

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