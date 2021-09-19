В Брянской области аннулировали 1,8 тысячи бюллетеней из-за нарушений

В регионе работает 1081 избирательный участок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области аннулировали больше 1,8 тысячи бюллетеней из-за нарушений во время голосования на избирательных участках. Правоохранители разбираются в трех случаях на территории региона.

Один из них произошел в Клетке на избирательном участке №475, сообщает ТАСС. На записи видно, что член участковой избирательной комиссии помещает в урну для голосования пачку бюллетеней. Второй случай произошел в Новозыбковском районе на участке №699. Третий - на избирательном участке №131 в Брянске. По всем трем бюллетени признали недействительными.

Глав избирательных комиссий в Клетне и Новозыбкове отстранили, сообщает "РИА Новости" с ссылкой на председателя избиркома Брянской области Елену Анненкову. По трем случаям информацию направили в полицию и следственный комитет.

В Брянской области работает 1081 избирательный участок. Они закроются 19 сентября в 20.00. С помощью видеонаблюдения каждый наблюдатель может контролировать ситуацию на 38 участках.