Легкоатлеты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» победили в соревнованиях Минэнерго между компаниями ТЭК

Фото: «Россети Центр и Приволжье».

18 сентября в Москве на территории спорт-клуба Альфа-Битца прошли соревнования по легкой атлетике среди 12 компаний топливно-энергетического комплекса при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.

В состав команды энергетиков «Россети» вошли работники филиалов «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Кировэнерго», «Ивэнерго», «Удмуртэнерго». Инженер службы эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий Арзамасского участка филиала «Россети Центр и Приволжье»-«Нижновэнерго» Александр Иванов занял первое место среди мужчин 1986-2003 года рождения в забеге на 5 км.

Среди женщин в категории до 1970 года рождения на дистанции 3 км победила Наталья Николаева, бухгалтер 1 категории сектора по ведению бухгалтерского учета управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности управления филиала «Россети Центр и Приволжье»-«Рязаньэнерго». 2-е место среди женщин 1971-1985 года рождения заняла Наталья Жильцова, ведущий инженер отдела перспективного развития, разработки и выдачи технических условий управления технологического присоединения и перспективного развития филиала «Россети Центр и Приволжье»-«Ивэнерго».

«Мы поддерживаем наших работников в стремлении совершенствовать свои физкультурные навыки, постоянно создаем максимально комфортные условия для участия во внутрикорпоративных и межотраслевых соревнованиях. Спортивные мероприятия помогают сплотиться, почувствовать себя частью команды с общими целями и интересами. Это, безусловно, помогает в нашей повседневной работе, которая также требует сплоченности и командной работы. От души поздравляю наших легкоатлетов с высокими достижениями и желаю им будущих побед», - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.