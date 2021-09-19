Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 160 жителей региона, выздоровел 141 пациент. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки выполнили 2338 тестов на коронавирус.
В целом у 63518 человек подтвердили коронавирус, вылечились 59145 жителей области, умерли 1327 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 752510.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 41 новый случай коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 27 заболевшими. 16 случаев зарегистрировали в Клинцах, 15 - в Трубчевском районе, 10 - в Новозыбкове. Всего ковид-19 за сутки выявили в 20 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 сентября 2021 года:
— Брянск – 23985 (+41)
— Брянский район – 6565 (+27)
— Дятьковский район - 2982
— Карачевский район – 2179 (+9)
— Клинцы – 2051 (+16)
— Стародубский район - 1760
— Новозыбков – 1727 (+10)
— Трубчевский район – 1712 (+15)
— Навлинский район – 1621 (+5)
— Жуковский район – 1434
— Выгоничский район – 1403 (+2)
— Унечский район – 1337 (+4)
— Брасовский район – 1291 (+7)
— Комаричский район – 1140 (+1)
— Почепский район – 1137 (+7)
— Мглинский район – 1025 (+1)
— Климовский район – 1000 (+5)
— Клетнянский район – 976
— Погарский район – 950 (+3)
— Фокино – 945
— Дубровский район – 857
— Сельцо – 819
— Суземский район – 718
— Клинцовский район – 690 (+1)
— Суражский район – 588 (+2)
— Злынковский район – 583 (+2)
— Гордеевский район – 577
— Красногорский район – 489 (+1)
— Севский район – 453
— Жирятинский район – 264 (+1)
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 101.