Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 160 жителей региона, выздоровел 141 пациент. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки выполнили 2338 тестов на коронавирус.

В целом у 63518 человек подтвердили коронавирус, вылечились 59145 жителей области, умерли 1327 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 752510.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 41 новый случай коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 27 заболевшими. 16 случаев зарегистрировали в Клинцах, 15 - в Трубчевском районе, 10 - в Новозыбкове. Всего ковид-19 за сутки выявили в 20 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 сентября 2021 года:

— Брянск – 23985 (+41)

— Брянский район – 6565 (+27)

— Дятьковский район - 2982

— Карачевский район – 2179 (+9)

— Клинцы – 2051 (+16)

— Стародубский район - 1760

— Новозыбков – 1727 (+10)

— Трубчевский район – 1712 (+15)

— Навлинский район – 1621 (+5)

— Жуковский район – 1434

— Выгоничский район – 1403 (+2)

— Унечский район – 1337 (+4)

— Брасовский район – 1291 (+7)

— Комаричский район – 1140 (+1)

— Почепский район – 1137 (+7)

— Мглинский район – 1025 (+1)

— Климовский район – 1000 (+5)

— Клетнянский район – 976

— Погарский район – 950 (+3)

— Фокино – 945

— Дубровский район – 857

— Сельцо – 819

— Суземский район – 718

— Клинцовский район – 690 (+1)

— Суражский район – 588 (+2)

— Злынковский район – 583 (+2)

— Гордеевский район – 577

— Красногорский район – 489 (+1)

— Севский район – 453

— Жирятинский район – 264 (+1)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 101.