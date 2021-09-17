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Общество17 сентября 2021 20:00

В Брянской области с "вбросом" бюллетеней в Клетне будут разбираться правоохранители

Информацию о нарушениях на избирательном участке передали в полицию и следственный комитет
Марина АНТОНОВА
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Кадр из видео с избирательного участка в Клетне.

Кадр из видео с избирательного участка в Клетне.

В Брянской области с "вбросом" бюллетеней на избирательном участке №475 в поселке Клетня будут разбираться правоохранители.

- Избирательной комиссией был зафиксирован факт нарушения, - рассказала "РИА Новости" председатель избирательной комиссии Брянской области Елена Анненкова. - Материалы переданы полиции и сотрудникам следственного комитета.

Видео с избирательного участка в Клетне распространили брянские коммунисты. Они заметили, что члены местной избирательной комиссии пытались закинуть в урну пачку из нескольких бюллетеней. Такие действия повторили несколько раз. Видео записали в первый день голосования 17 сентября.

Председатель участковой избирательной комиссии сообщила, что в урну попали бюллетени с выездного голосования. Но все же ее освободили от должности. Саму урну опечатали, бюллетени в ней признали недействительными, сообщает "Брянск.Тoday".

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