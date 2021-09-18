Для брянских больниц приобрели 42 медицинских автомобиля

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Для брянских больниц приобрели 42 новых медицинских автомобиля "Нива". Ключи от машин торжественно вручили в пятницу, 17 сентября, на площади Ленина, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В этом году закупили 141 санитарный автомобиль. А с 2016 года парк машин для больниц пополнился на 325 автомобилей. Из федерального бюджета выделили 454,8 миллиона рублей, из областного - 212,9 миллиона рублей.

На этот раз медицинские автомобили получили Сельцовская, Брасовская, Унечская, Брянская, Выгоничская, Дубровская, Дятьковская, Жуковская, Карачаевская, Красногорская, Мглинская, Навлинская, Новозыбковская, Погарская, Стародубская, Почепская, Суземская, Суражская, Трубчевская и Климовская больницы.