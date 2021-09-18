Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 158 жителей региона, выздоровели 126 пациентов. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки выполнили 2200 тестов на коронавирус.
В целом у 63358 человек подтвердили коронавирус, вылечились 59004 жителей области, умерли 1316 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 750172.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 71 новый случай коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский и Дятьковский районы с 17 заболевшими в каждом. 11 случаев зарегистрировали в Стародубском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 21 муниципалитете региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 сентября 2021 года:
— Брянск – 23944 (+71)
— Брянский район – 6538 (+17)
— Дятьковский район - 2982 (+17)
— Карачевский район – 2170 (+1)
— Клинцы – 2035 (+5)
— Стародубский район - 1760 (+11)
— Новозыбков – 1717
— Трубчевский район – 1697 (+9)
— Навлинский район – 1616
— Жуковский район – 1434 (+1)
— Выгоничский район – 1401 (+1)
— Унечский район – 1333 (+3)
— Брасовский район – 1284 (+1)
— Комаричский район – 1139 (+4)
— Почепский район – 1130 (+2)
— Мглинский район – 1024 (+1)
— Климовский район – 995
— Клетнянский район – 976 (+2)
— Погарский район – 947
— Фокино – 945 (+2)
— Дубровский район – 857
— Сельцо – 819 (+2)
— Суземский район – 718 (+2)
— Клинцовский район – 689 (+2)
— Суражский район – 586
— Злынковский район – 581
— Гордеевский район – 577
— Красногорский район – 488
— Севский район – 453 (+1)
— Жирятинский район – 263 (+3)
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 101.