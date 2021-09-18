Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 158 жителей региона, выздоровели 126 пациентов. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки выполнили 2200 тестов на коронавирус.

В целом у 63358 человек подтвердили коронавирус, вылечились 59004 жителей области, умерли 1316 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 750172.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 71 новый случай коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский и Дятьковский районы с 17 заболевшими в каждом. 11 случаев зарегистрировали в Стародубском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 21 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 сентября 2021 года:

— Брянск – 23944 (+71)

— Брянский район – 6538 (+17)

— Дятьковский район - 2982 (+17)

— Карачевский район – 2170 (+1)

— Клинцы – 2035 (+5)

— Стародубский район - 1760 (+11)

— Новозыбков – 1717

— Трубчевский район – 1697 (+9)

— Навлинский район – 1616

— Жуковский район – 1434 (+1)

— Выгоничский район – 1401 (+1)

— Унечский район – 1333 (+3)

— Брасовский район – 1284 (+1)

— Комаричский район – 1139 (+4)

— Почепский район – 1130 (+2)

— Мглинский район – 1024 (+1)

— Климовский район – 995

— Клетнянский район – 976 (+2)

— Погарский район – 947

— Фокино – 945 (+2)

— Дубровский район – 857

— Сельцо – 819 (+2)

— Суземский район – 718 (+2)

— Клинцовский район – 689 (+2)

— Суражский район – 586

— Злынковский район – 581

— Гордеевский район – 577

— Красногорский район – 488

— Севский район – 453 (+1)

— Жирятинский район – 263 (+3)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 101.