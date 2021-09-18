В Брянске погиб врезавшийся в столб на кольце у "Аэропарка" водитель

Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске погиб 22-летний водитель, который врезался в столб на кольце у "Аэропарка". ДТП случилось около половины шестого утра в субботу, 18 сентября, у дома №30 на улице Объездной, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Водитель автомобиля "Богдан 2110" ехал со стороны улицы Бежицкой в сторону переулка Пилотов. В районе кольцевого перекрестка он не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм молодой человек скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.

Погибший автомобилист имел водительские права с 2016 года. За два года он нарушил правила движения 80 раз. Ни один штраф не был оплачен. Большинство нарушений - это превышение скорости, вплоть на величину до 80 километров в час. Машина принадлежала погибшему водителю, страховка на нее не была оформлена.

- На месте ДТП обследовали дорожные условия, - говорят в Госавтоинспекции. - На данном участке отсутствуют какие-либо недостатки содержания улично-дорожной сети: освещение, дорожные знаки, разметка, светофорные объекты, пешеходные ограждения применены в полном объеме и находятся в исправном состоянии.

Очевидцы происшествия рассказали, что незадолго до ДТП водитель автомобиля "Богдан" обогнал их на большой скорости. Они отметили агрессивный стиль вождения.

- Состояние водителя в момент ДТП определит экспертиза, - отмечают в ОГИБДД по городу Брянску.