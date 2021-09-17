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Общество17 сентября 2021 11:00

Главный врач Брянского клинико-диагностического центра, к.б.н. А.В.Силенок поздравляет с 78-ой годовщинойосвобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков

Теплые слова Александр Васильевич адресует всем жителям Брянщины
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Главный врач Брянского клинико-диагностического центра, к.б.н. А.В.Силенок.

Главный врач Брянского клинико-диагностического центра, к.б.н. А.В.Силенок.

Брянская область-край героической судьбы, ратной доблести русского народа, нашедшей свое отражение в древних летописях и военных хрониках. В этот день мы отдаем дань светлой памяти беззаветному мужеству и стойкости участников участников освобождения освобождения Брянщины, склоняем головы перед перед памятью павших, искренне благодарим ветеранов. Для тех, кто родился в Брянске и неразрывно связал с ним свою судьбу, этот город, этот город-единственный и неповторимый, как любимый сердцу родной дом.

Желаем всем жителям Брянщины крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия!

Главный врач Брянского клинико-диагностического центра, к.б.н. А.В.Силенок

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