Главный врач Брянского клинико-диагностического центра, к.б.н. А.В.Силенок поздравляет с 78-ой годовщинойосвобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков

Главный врач Брянского клинико-диагностического центра, к.б.н. А.В.Силенок.

Брянская область-край героической судьбы, ратной доблести русского народа, нашедшей свое отражение в древних летописях и военных хрониках. В этот день мы отдаем дань светлой памяти беззаветному мужеству и стойкости участников участников освобождения освобождения Брянщины, склоняем головы перед перед памятью павших, искренне благодарим ветеранов. Для тех, кто родился в Брянске и неразрывно связал с ним свою судьбу, этот город, этот город-единственный и неповторимый, как любимый сердцу родной дом.

Желаем всем жителям Брянщины крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия!

Главный врач Брянского клинико-диагностического центра, к.б.н. А.В.Силенок