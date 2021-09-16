В Брянске открыли отремонтированный Пролетарский сквер

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Бежицком районе Брянска 16 сентября открыли отремонтированный Пролетарский сквер. На работы потратили 31 миллион рублей. За эти деньги благоустроили территорию площадью 16,5 тысячи квадратных метров, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

На аллеях сквера уложили новую тротуарную плитку, установили больше 20 фонарей, 12 скамеек и урн, смонтировали видеонаблюдение. В центре высадили кустарники.

Главной достопримечательностью сквера стал восстановленный фонтан. Снаружи он облицован гранитом, чаша изнутри - мозаикой. Фонтан состоит из 56 водных струй разной мощности и высоты. В темноте они подсвечиваются разными цветами.