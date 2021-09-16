В Новозыбкове реконструировали городской парк

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском городе Новозыбков реконструировали городской парк. Работы обошлись в 44 миллиона рублей, 9,8 из которых выдлелили в 2021 году, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Ремонт продолжался с 2017 года.

В парке обустроили два фонтана, установили освещение, обновили газоны, устроили дорожки с различными покрытиями, уложили тротуарную плитку. Отремонтировали входную группу, установили лавочки, урны, детский городок. Высадили молодые деревья и кустарники. Привели в порядок концертную площадку. Заменили ограждение парка и аттракционов. У каруселей «Веселые горки» и «Орбита» заменили пассажирские модули.

- В реализации данной реконструкции принимали участие жители, - сказал губернатор на открытии парка. - Как в обсуждении, так и в дальнейшем принятии решений по дизайн-проекту, по внесению своих предложений и дальнейшему общественному контролю за теми работами, которые проводились в данном парке.