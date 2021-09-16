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Спорт16 сентября 2021 13:00

Брянский паралимпиец Артем Калашян награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Спортсмен завоевал две бронзовые награды в Токио
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянского паралимпийца Артема Калашяна наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ подписал Владимир Путин 11 сентября.

Артем Калашян дважды завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских летних играх в Токио: в беге на 100 и на 200 метров. Спортсмен выступает в категории лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Артем Калашян - выпускник Брянского государственного училища олимпийского резерва. Занимается у тренера Михаила Сумичева. Числится спортсменом московского Центра подготовки сборных команд России.

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