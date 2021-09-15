Фото: "Велодрайв Брянск".

Жители Брянска просят построить велодорожки в городе. Велосипедисты пишут письма в городскую администрацию. Их очень расстроил тот факт, что на новой дороге между Фокинским и Володарским районом не предусмотрели велодорожки. Хотя магистраль обошлась больше чем в два миллиарда рублей.

Чиновники посоветовали велосипедистам воспользоваться выделенной полосой для общественного транспорта. Все равно по ней если и поедут автобусы, то только межмуниципальные.

В Брянске существует две велодорожки. Одна из них расположена в Володарском районе. И представляет собой обычный широкий тротуар, выделенный разметкой. Вторая дорога для двухколесного транспорта и вовсе уходит вникуда. Она расположена вдоль отремонтированной Набережной.

По словам урбанистов, еще одну велодорожку должны предусмотреть на строящейся улице Ильи Иванова в Советском районе. Но велосипедистам этого не хватит. Они просят обустроить полноценную инфраструкуру для них. Это, по словам авторов обращения в мэрию, избавит город от пробок и сделает здоровее его жителей.