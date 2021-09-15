Сотрудник «Тулэнерго» победила во Всероссийском конкурсе профмастерства

Фото: «Россети Центр и Приволжье».

По итогам федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» первое место в номинации «Лучший лаборант химического анализа в электроэнергетике» заняла сотрудник «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» Наталья Голикова. Она показала лучший результат в своей категории – 339 баллов из 340 возможных.

Всего за победу боролись 44 сотрудника из 27 российских компаний топливно-энергетического комплекса и металлургической отрасли страны.

Конкурс проходил с 6 по 10 сентября текущего года в г. Алуште (Республика Крым). Его организатором выступило Министерство труда РФ при поддержке Министерства энергетики РФ, а также Всероссийского электропрофсоюза и Ассоциации «ЭРА России».

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в формате ВКС поздравил Наталью Голикову, объявил о присуждении ей Почетной грамоты и пожелал профессиональных успехов.

«Мы постоянно уделяем особое внимание профессиональному развитию персонала и стараемся создать все условия для роста компетенций сотрудников. Победа во Всероссийском конкурсе нашего специалиста еще раз доказала правильность этого подхода. Я поздравляю Наталью Голикову и филиал «Тулэнерго» с этой победой», – отметил глава энергокомпаний.