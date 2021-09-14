В Бежицком районе Брянска открыли ледовый дворец "Десна"

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Бежицком районе Брянска во вторник, 14 сентября, открыли обновленный ледовый дворец "Десна". На церемонии побывали замминистра спорта Азат Кадыров и депутат Госдумы Сергей Неверов, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Реконструкция ледовой арены продолжалась с сентября 2019 года. Она обошлась в десятки миллионов рублей.

- Здесь появилась полноценная тренировочная база, где одновременно смогут заниматься более сотни хоккеистов, - говорят в пресс-службе заксобрания.

Дворец включает в себя ледовою площадку 60 на 30 метров, спортивный и тренажерный залы, бросковую зону. Есть в нем и тренажер для усовершенствования катания на коньках.

Здание спортивного комплекса состоит из двух этажей. На них расположены служебные и административные помещения. Во дворце открыли гостиницу на 38 комнат. В ней смогут остановиться спортивные делегации из других городов.

На арене состоялся товарищеский хоккейный матч между командой правительства Брянской области и командой "Красные звезды".