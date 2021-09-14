В Брянске с 15 сентября стартует отопительный сезон

14 сентября мэр подписал постановление. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске со среды, 15 сентября, стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров 14 сентября.

Уже предстоящей ночью, по прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится до минус шести градусов. А в ночь на 15 сентября - до минус трех градусов.

В первую очере6дь запустят те котельные, которые отапливают школы, детские сады и больницы.

Кстати, в прошлом году батареи в домах брянцев стали теплыми в конце сентября.