Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболел 151 житель региона, выздоровели 124 пациента. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 62747 человек подтвердили коронавирус, вылечились 58434 жителя области, умерли 1275 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 741711.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 79 новых случаев коронавируса. По 10 заболевших в Клинцах, Трубчевском и Мглинском районах. Всего ковид-19 за сутки выявили в 16 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 сентября 2021 года:
— Брянск – 23721 (+79)
— Брянский район – 6474
— Дятьковский район – 2945
— Карачевский район – 2153
— Клинцы – 2008 (+10)
— Стародубский район - 1742 (+6)
— Новозыбков – 1706 (+1)
— Трубчевский район – 1671 (+10)
— Навлинский район – 1611 (+6)
— Жуковский район – 1424
— Выгоничский район – 1393
— Унечский район – 1322 (+6)
— Брасовский район – 1274 (+3)
— Комаричский район – 1122
— Почепский район – 1117 (+6)
— Мглинский район – 1018 (+10)
— Климовский район – 983
— Клетнянский район – 962 (+2)
— Погарский район – 935
— Фокино – 933 (+4)
— Дубровский район – 847
— Сельцо – 811
— Суземский район – 713
— Клинцовский район – 684 (+1)
— Суражский район – 586
— Злынковский район – 575
— Гордеевский район – 569 (+2)
— Красногорский район – 481 (+4)
— Севский район – 450
— Жирятинский район – 257 (+1)
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 101.