Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболел 151 житель региона, выздоровели 124 пациента. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 62747 человек подтвердили коронавирус, вылечились 58434 жителя области, умерли 1275 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 741711.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 79 новых случаев коронавируса. По 10 заболевших в Клинцах, Трубчевском и Мглинском районах. Всего ковид-19 за сутки выявили в 16 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 сентября 2021 года:

— Брянск – 23721 (+79)

— Брянский район – 6474

— Дятьковский район – 2945

— Карачевский район – 2153

— Клинцы – 2008 (+10)

— Стародубский район - 1742 (+6)

— Новозыбков – 1706 (+1)

— Трубчевский район – 1671 (+10)

— Навлинский район – 1611 (+6)

— Жуковский район – 1424

— Выгоничский район – 1393

— Унечский район – 1322 (+6)

— Брасовский район – 1274 (+3)

— Комаричский район – 1122

— Почепский район – 1117 (+6)

— Мглинский район – 1018 (+10)

— Климовский район – 983

— Клетнянский район – 962 (+2)

— Погарский район – 935

— Фокино – 933 (+4)

— Дубровский район – 847

— Сельцо – 811

— Суземский район – 713

— Клинцовский район – 684 (+1)

— Суражский район – 586

— Злынковский район – 575

— Гордеевский район – 569 (+2)

— Красногорский район – 481 (+4)

— Севский район – 450

— Жирятинский район – 257 (+1)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 101.