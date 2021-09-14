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Общество14 сентября 2021 10:15

В Брянске открыли движение по новой дороге-дамбе

Торжественная церемония состоялась утром 14 сентября
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске утром 14 сентября открыли движение по новой дороге-дамбе Брянск I-Брянск II. На торжественную церемонию пригласили первого заместителя Министра спорта России Азата Кадырова и депутата Госдумы Сергея Неверова.

По новой дорооге проехали ветераны на УАЗах. Перед открытием устроили парад дорожной техники, которая участвовала в строительстве дороги.

Дорогу-защитную дамбу построили раньше срока. Контракт заключили 18 ноября 2019 года. Она обошлась больше чем в два миллиарда рублей. На проезжей части - шесть полос. При строительстве впервые в области применили технологию укладки "тощего" бетона, который станет прочной основой для асфальта.

На дамбу завезли больше одного миллиона кубометров песка. Вдоль дороги проложили 12 километров линий наружного освещения. Протяженность дороги - 5,4 километра.

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