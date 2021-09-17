Брянск отмечает 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Завершит праздничный день в 22.00 красочный фейерверк на Кургане Бессмертия. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске проходят торжества, приуроченные 78-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1036-летию со дня его основания. Начался праздник с церемонии возложения цветов — на воинском захоронении на Центральном кладбище и на площади Воинской славы в Советском районе, а также на воинском мемориале по улице Почтовой. Их возложил руководители города и другие официальные лица, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Побывали они с той же миссией и у памятника военным журналистам.

Напомним, что в этом году день города проводят не так масштабно из-за пандемии коронавируса. Отменили парад поколений и массовые народные гуляния. Но локальные мероприятия пройдут во всех районах Брянска.

С 14.00 в городских парках начнутся праздничные концерты, которые будут проходить до вечера. Также с 14.00 они стартуют и в Домах культуры. В День города продолжат адресно поздравлять ветеранов. Завершит праздничный день в 22.00 красочный фейерверк на Кургане Бессмертия.

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