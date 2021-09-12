Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 153 жителя региона, выздоровели 168 пациентов. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 1976 ПЦР-тестов.

В целом у 62441 человека подтвердили коронавирус, вылечились 58163 жителя области, умерли 1256 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 741041.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 72 новых случая коронавируса. В Трубчевском районе заболели 26 человек. 16 новых случаев коронавируса прибавилось в Брянском районе, 14 – в Стародубском, 6 – в Карачевском, по 4 – Выгоничском, Унечском. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 13 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 сентября 2021 года:

— Брянск – 23641 (+72)

— Брянский район – 6474 (+16)

— Дятьковский район – 2907

— Карачевский район – 2153 (+6)

— Клинцы – 1986

— Стародубский район 1725 (+14)

— Новозыбков – 1701

— Трубчевский район – 1654 (+26)

— Навлинский район – 1605 (+1)

— Жуковский район – 1417

— Выгоничский район – 1393 (+4)

— Унечский район – 1309 (+4)

— Брасовский район – 1271 (+3)

— Комаричский район – 1120

— Почепский район – 1105 (+3)

— Мглинский район – 1005

— Климовский район – 981 (+1)

— Клетнянский район – 955

— Погарский район – 935 (+2)

— Фокино – 913

— Дубровский район – 844

— Сельцо – 809

— Суземский район – 707

— Клинцовский район – 679

— Суражский район – 586 (+1)

— Злынковский район – 575

— Гордеевский район – 561

— Красногорский район – 475

— Севский район – 443

— Жирятинский район – 253

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 100.

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