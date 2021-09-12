Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 153 жителя региона, выздоровели 168 пациентов. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 1976 ПЦР-тестов.
В целом у 62441 человека подтвердили коронавирус, вылечились 58163 жителя области, умерли 1256 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 741041.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 72 новых случая коронавируса. В Трубчевском районе заболели 26 человек. 16 новых случаев коронавируса прибавилось в Брянском районе, 14 – в Стародубском, 6 – в Карачевском, по 4 – Выгоничском, Унечском. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 13 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 сентября 2021 года:
— Брянск – 23641 (+72)
— Брянский район – 6474 (+16)
— Дятьковский район – 2907
— Карачевский район – 2153 (+6)
— Клинцы – 1986
— Стародубский район 1725 (+14)
— Новозыбков – 1701
— Трубчевский район – 1654 (+26)
— Навлинский район – 1605 (+1)
— Жуковский район – 1417
— Выгоничский район – 1393 (+4)
— Унечский район – 1309 (+4)
— Брасовский район – 1271 (+3)
— Комаричский район – 1120
— Почепский район – 1105 (+3)
— Мглинский район – 1005
— Климовский район – 981 (+1)
— Клетнянский район – 955
— Погарский район – 935 (+2)
— Фокино – 913
— Дубровский район – 844
— Сельцо – 809
— Суземский район – 707
— Клинцовский район – 679
— Суражский район – 586 (+1)
— Злынковский район – 575
— Гордеевский район – 561
— Красногорский район – 475
— Севский район – 443
— Жирятинский район – 253
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 100.
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