По факту смертельного ДТП в Навлинском районе завели уголовное дело

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

После смертельного ДТП в Навлинском районе полицейские завели уголовное дело. В автоаварии погиб 69-летний водитель "Лады Калина", которая стояла на обочине.

- В рамках уголовного дела будет назначено проведение специальных автотехнических экспертиз, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянксой области. - Следствию предстоит выяснить, действия какого водителя стали причиной ДТП.

Напомним, смертельная авария случилась днем в четверг, 9 сентября, на 386-м километре трассы М-3 "Украина" в районе населенного пункта Красный Бор. По версии следствия, 64-летний водитель "Лады Гранта" отвлекся от управления автомобилем и выехал на встречную полосу. По ней двигался 38-летний водитель "Тойоты". Чтобы уйти от столкновения, автомобилист за рулем иномарки выехал на обочину и врезался в "Ладу Калина".

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Водителя "Калины" госпитализировали в Навлинскую районную больницу. От полученных травм мужчина скончался.

В ДТП пострадали две женщины. У 69-летней пассажирки "Лады Калина" диагностировали сочетанную травму, трамву головы, сотрясение мозга, перелом костей лица, травму грудной клетки, рану голени. 64-летняя пассажирка "Тойоты" получила травму головы, сотрясение мозга, травму грудной клетки, ушиб колена. Обеих пострадавших госпитализировали.

Как стало известно "КП-Брянск" в "Ладе Калине" были грибники, супружеская пара. Они собирались ехать домой, но решили перекусить.

Виновнику аварии грозит до пяти лет колонии.