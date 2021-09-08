В Брянске предложили снизить максимально разрешенную скорость

Фото: vk.com, Вова Ганевич.

В Брянске и еще двух крупных городах области предложили снизить максимально разрешенную скорость. Пересмотреть скоростной режим в городах предложил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин на совещании, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- В населенных пунктах скоростной режим должен быть такой, чтобы с учетом нештрафуемого порога водители не разгонялись больше 60 километров в час, - говорят в региональном правительстве. - А в местах, где могут переходить люди - не больше 40 километров в час.

Получается, в городе везде скорость машин должна быть ограничена 40 километрами в час плюс 19 км/ч - нештрафуемый порог. А в районах пешеходных переходов и вовсе снижена до 20 километров в час.

По словам вице-премьера, в течение следующего года можно будет увидеть результат.

Брянская область стала пилотным регионом, где реализуется проект по созданию условий для повышения безопасности пешеходов на дорогах. До 2025 года смертность пешеходов должна снизиться в 1,7 раза. За пять лет на эти цели направят 2,64 миллиарда рублей. В этом году финансирование составило 746 миллионов рублей.

В рамках проекта на дорогах обустраивают искусственные неровности, утсанавливают светодиодное освещение, пешеходные ограждения, светофоры, информационные стенды. Деньги тратят на социальную рекламу, листовки и памятки.

- Итоги работы за эти восемь месяцев: общее число автоаварий с участием пешеходов уменьшилось на 36,6 процента, количество погибших снизилось на 41,4 процента, раненых — на 33,6 процента, - сообщил брянский губернатор. - Сократилось на 52,5 процента число наездов на пешеходов на пешеходных переходах, погибших на 88,9 процента и раненых в них людей на 50 процентов.