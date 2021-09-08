Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболел 150 жителей региона, выздоровели 172 человека. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 1937 ПЦР-тестов.

В целом у 61835 человек подтвердили коронавирус, вылечились 57510 жителей области, умерли 1214 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 732950.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 74 новых случая коронавируса. По 12 новых заболевших в Дятьковском районе и Клинцах. 11 подтвержденных диагнозов - в Жуковском районе. Всего коронавирус за сутки выявили в 20 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 сентября 2021 года:

— Брянск - 23406 (+74)

— Брянский район – 6427 (+2)

— Дятьковский район – 2887 (+12)

— Карачевский район – 2138 (+3)

— Стародубский район – 1694

— Клинцы – 1969 (+12)

— Новозыбков – 1680 (+3)

— Трубчевский район – 1618 (+2)

— Навлинский район – 1579 (+1)

— Жуковский район – 1409 (+11)

— Выгоничский район – 1384

— Унечский район – 1298 (+4)

— Брасовский район – 1261

— Почепский район – 1088

— Комаричский район – 1106 (+1)

— Мглинский район – 1002

— Климовский район – 968

— Погарский район – 925

— Фокино – 910 (+4)

— Клетнянский район – 945 (+1)

— Дубровский район – 841 (+4)

— Сельцо – 806 (+2)

— Суземский район – 705

— Клинцовский район – 671 (+2)

— Суражский район – 583

— Злынковский район – 567 (+4)

— Гордеевский район – 555 (+1)

— Красногорский район – 467 (+5)

— Севский район – 443

— Жирятинский район – 244 (+2)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 100.