Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболел 150 жителей региона, выздоровели 172 человека. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 1937 ПЦР-тестов.
В целом у 61835 человек подтвердили коронавирус, вылечились 57510 жителей области, умерли 1214 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 732950.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 74 новых случая коронавируса. По 12 новых заболевших в Дятьковском районе и Клинцах. 11 подтвержденных диагнозов - в Жуковском районе. Всего коронавирус за сутки выявили в 20 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 сентября 2021 года:
— Брянск - 23406 (+74)
— Брянский район – 6427 (+2)
— Дятьковский район – 2887 (+12)
— Карачевский район – 2138 (+3)
— Стародубский район – 1694
— Клинцы – 1969 (+12)
— Новозыбков – 1680 (+3)
— Трубчевский район – 1618 (+2)
— Навлинский район – 1579 (+1)
— Жуковский район – 1409 (+11)
— Выгоничский район – 1384
— Унечский район – 1298 (+4)
— Брасовский район – 1261
— Почепский район – 1088
— Комаричский район – 1106 (+1)
— Мглинский район – 1002
— Климовский район – 968
— Погарский район – 925
— Фокино – 910 (+4)
— Клетнянский район – 945 (+1)
— Дубровский район – 841 (+4)
— Сельцо – 806 (+2)
— Суземский район – 705
— Клинцовский район – 671 (+2)
— Суражский район – 583
— Злынковский район – 567 (+4)
— Гордеевский район – 555 (+1)
— Красногорский район – 467 (+5)
— Севский район – 443
— Жирятинский район – 244 (+2)
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 100.