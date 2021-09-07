Эти предметы сотрудники брянской таможни нашли во время досмотра транспорта и личных вещей граждан, пересекавших границу. Фото: пресс-служба Брянской таможни.

Брянские таможенники конфисковали культурные ценности. Деревянную полку - консоль, зеркало в фигурной деревянной раме, канделябры в стиле ампир, подвесные люстры, бра в виде оплывших свечей, а так же две книги 1883 и 1897 года издания по медицине. Все эти предметы передали Управлению Министерства культуры России по ЦФО.

Все это сотрудники брянской таможни нашли во время досмотра транспорта и личных вещей граждан, пересекавших границу, сообщают в пресс-службе ведомства.

Экспертиза показал, что эти вещи – культурные ценности.

- В соответствии со статьей 260 таможенного кодекса ЕАЭС предметы, которые представляют собой культурную ценность необходимо задекларировать в установленной форме, - пояснил исполняющий обязанности начальника таможни Дмитрий Машаров.

Районный суд постановил признать граждан Украины и России виновными в попытке перевезти через границу незадекларированные культурные ценности. Им назначили административное наказание – конфискация всех предметов.

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