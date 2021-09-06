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Общество6 сентября 2021 17:16

В Брянске в 2021 году отремонтируют еще 13 улиц

На ремонт дополнительных дорог выделили больше 196 миллионов рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
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Муниципальные контракты по капитальному ремонту 13 автодорог рассчитаны до конца этого года.

Муниципальные контракты по капитальному ремонту 13 автодорог рассчитаны до конца этого года.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В этом году в Брянске дополнительно отремонтируют еще 13 улиц. На это выделили больше 196 миллионов рублей из областного бюджета, сообщают в пресс-службе мэрии.

Напомним, что с начала сезона в городе капитально ремонтируют 28 улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Таким образом, с учетом добавленных, число дорог, благоустраиваемых в этом году в Брянске, достигнет 41-й.

- По всем дополнительным дорогам с подрядчиками уже заключили контракты, - говорят в управлении ЖКХ. - На половине улиц, в числе которых Клинцовская, 2-я Аллея, Нахимова, Брянской Пролетарской дивизии работы уже начались. Муниципальные контракты по капитальному ремонту 13 автодорог рассчитаны до конца этого года.

Список дорог:

— улица Брянской Пролетарской дивизии (от улицы Ульянова до дома №1 по улице Протасова);

— улица Клинцовская (от улицы Болховской до переулка Северного);

— переулок Кирова (от улицы Аллея Металлургов до улицы Литейной);

— улица Кромская (от улицы Литейной до улицы Молодой Гвардии);

— улицы Молодой Гвардии (от улицы Кромской до дома №34);

— улица Нахимова (от улицы Аллея Металлургов до улицы Литейной);

— улица Новозыбковская (от дома №16 до дома №26);

— улица Олега Кошевого (от улицы Белорусской до дома №1–ж);

— улица Победы (от улицы Менжинского до дома №2).

— улица Протасова (от улицы Брянской Пролетарской дивизии до улицы Бурова);

— улица Чапаева (от улицы 2-я Аллея до улицы Дзержинского);

— улица Чернышевского (от улицы Тельмана до дома №2);

— улица 2-я Аллея (от дома №12 до дома №8).

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