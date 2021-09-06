В Брянской области газифицирована деревня Рудня

Фото: «Газпром межрегионгаз Брянск».

6 сентября в Почепском районе Брянской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод д. Кожемяки – п. Семки – д. Рудня.

В мероприятиях, посвященных вводу и подключению первых потребителей в д. Рудня, приняли участие первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрей Турчак, губернатор Брянской области Александр Богомаз и заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.

«Газпром межрегионгаз Брянск».

Новый газопровод длиной почти 4 км построен в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Брянской области ПАО «Газпром» на 2021–2025 гг. Он создает условия для газификации 23 домов в самой Рудне, и двух – в соседнем поселке Семки.

Сейчас в двух поселениях прокладываются газопроводы-вводы до границ земельных участков домовладений, ведутся работы по строительству сетей и монтажу газового оборудования внутри участков.

Две многодетные семьи, проживающие в деревне Рудня, получили сертификаты на газовое оборудование, которое было предоставлено компанией «Газпром межрегионгаз Брянск» и компанией «Бежицкий механический завод».

«Мы продолжаем газификацию сельских районов. И – что особенно важно перед сезоном холодов – жители даже небольших деревень встретят осень с теплом и уютом в домах», – подчеркнул Юрий Пахомовский.