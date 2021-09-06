Опасное агрометеорологическое явление может оказать негативное воздействие на сельскохозяйственные культуры. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На Брянщине 7 сентября обещают заморозки. Утром температура воздуха составит минус 3 градуса, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- Опасное агрометеорологическое явление может оказать негативное воздействие на сельскохозяйственные культуры, -говорят в чрезвычайном ведомстве.

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