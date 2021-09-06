В Навлинском районе открыли памятник погибшим летчикам

Фото: vk.com, "Типичная Навля".

В Навлинском районе в поселке Новая Жизнь открыли памятник летчикам бомбардировщика АНТ-40, которые погибли 3 сентября 1941 года. Самолет 38-го скоростного бомбардировочного авиаполка потерпел крушение. Погибли лейтенант Виктор Данилов и штурман Николай Конюхов, сообщают в соцсетях в одной из групп. Памятник Героям и открыли 3 сентября.

На церимонии присутствовали дочь и внуки погибшего лейтенанта Данилова Виктора Ивановича.

Монумент установили совместными усилиями поискового отряда «Поколение» администрации района и чичковсого сельского поселения и родственников.

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