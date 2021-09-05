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Общество5 сентября 2021 13:00

В Брянской области 6 сентября обещают заморозки

Утром температура воздуха составит минус 2 градуса
Надежда ПЕТРУНИНА
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Такая температура может неблагоприятно повлиять на сельскохозяйственные культуры.

Такая температура может неблагоприятно повлиять на сельскохозяйственные культуры.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области в понедельник, 6 сентября, обещают заморозки. Об этом жителей региона предупредил в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Утром температура воздуха составит минус 2 градуса.

- Такая температура может неблагоприятно повлиять на сельскохозяйственные культуры, в том числе привести к их гибели, - говорят в чрезвычайном ведомстве.

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