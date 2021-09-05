В Брянской области 6 сентября обещают заморозки

Такая температура может неблагоприятно повлиять на сельскохозяйственные культуры.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Брянской области в понедельник, 6 сентября, обещают заморозки. Об этом жителей региона предупредил в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Утром температура воздуха составит минус 2 градуса.
- Такая температура может неблагоприятно повлиять на сельскохозяйственные культуры, в том числе привести к их гибели, - говорят в чрезвычайном ведомстве.
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