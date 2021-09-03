В Брянске по факту легализации денег «1xBet» завели новое уголовное дело

«1хСтавка», по некоторым данным, является легальным клоном «1xBet». Фото: Александр БЕЛЯК.

По факут легализации средств, полученных от незаконной игровой деятельности «1xBet», брянские следователи завели новое уголовное дело. В качестве обвиняемого по нему проходит житель Брянска. Мужчину объявили в международный розыск, так как он скрылся от следствия.

Следователи считают, что с января по март 2019 года часть преступного дохода от незарегистрированного в налоговой спортивного тотализатора удалось легализовать. Речь идет о сумме в 631 миллион рублей.

По версии следствия, обвиняемый провел несколько финансовых операций с фирмами, подконтрольными Роману Семиохину. После этого деньгам придали вид правомерно полученных.

- В связи с тем, что Кречетов С.А. скрылся от органов предварительного следствия, ему заочно предъявлено обвинение в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, - говорят в пресс-слузжбе СУ СКР по Брянской области. - Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Но для начала всех четверых обвиняемых придется найти. Роман Семиохин сркывается на Кипре, стал гражданином этой страны. Недавно он дал интервью. В производстве Бежицкого районного суда находится уголовное дело на еще одну обвиняемую. Женщину подозревают в организации деятельности игровых салонов в Брянске. Ей скрыться от суда и следствия не удалось.