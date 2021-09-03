Начальником навлинской полиции стал подполковник Алексей Пушкарев

Начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Владислав Толкунов, начальник УРЛС УМВД России по Брянской области полковник внутренней службы Владимир Борисенков и начальник МО МВД России «Навлинский» подполковник полиции Алексей Пушкарев. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Новым начальником межмуниципального отдела МВД "Навлинский" стал подполковник Алексей Пушкарев. Руководятеля подчиненным представил начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов. В пятницу, 3 сентября, он посетил с рабочей поездкой Навлинский район, сообщают в пресс-службе брянской полиции.

- Владислав Александрович вручил Алексею Петровичу приказ УМВД России по Брянской области о его назначении и выразил уверенность в том, что коллектив межмуниципального отдела МВД России «Навлинский» под руководством вновь назначенного начальника сумеет удержать на должном уровне основные показатели оперативно-служебной деятельности и добиться еще более значимых результатов, - говорят в пресс-службе.

С руководителем отдела полиции познакомились главы администраций Навлинского и Брасовского районов.

Полицейские возложили цветы в мемориалу воинской славы. Память павших почтили минутой молчания.

СПРАВКА

Алексей Пушкарев родился в 1979 году в Энгельсе Саратовской области. Служит в органах внутренних дел с 2005 года. В 2012 году окончил Орловский юридический институт МВД России. Начинал работал в подразделениях уголовного розыска. Прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника. В 2019 году Алексея Пушкарева назначили заметителем начальника отдела МВД "Дятьковский". Он прослужил на этой должности до сентября 2021 года.