В Брянске власти признали нехватку врачей в детской поликлинике Фокинского района

В брянских поликлиниках и больницах - кадровый дефицит. Фото: Алексей ФОКИН

В Брянске в областном департаменте здравоохранения признали нехватку участковых педиатров в новой детской поликлинике Фокинского района. На 18 участков набрали 15 врачей. Но пятеро из них находятся в отпуске по уходу за ребенком. Поэтому детей Фокинского района на данный момент лечит всего 10 педиатров.

Новое здание детской поликлиники в Фокинском районе открыли в апреле прошлого года. Учреждение рассчитано на 250 пациентов в смену.

- В 2021 году администрация поликлиники №5 взяла на работу молодых специалистов: трех врачей - терапевтов участковых, врача-инфекциониста и одного врача-педиатра участкового, - говорят в пресс-службе департамента здравоохранения Брянской области.

Но врачей все равно не хватает. В поликлинике открыты вакансии.

В департаменте отмечается, что проблема существует не только в Брянской области, но и по всей России. С 1996 года проводится целевой набор в медицинские вузы брянских выпускников. С 2012 года в регоине работает программа "Земский доктор", которая предполагает выплаты врачам при переезде в сельскую местность до полутора миллионов рублей. С 2019 года в Брянской области работает нацпроект "Здравоохранение".