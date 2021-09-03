Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 159 жителей региона, выздоровели 165 человек. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 61064 человек подтвердили коронавирус, вылечились 56717 жителей области, умерли 1158 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 726395.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 63 новых случая коронавируса. На втором месте по суточному приросту Клинцы с 15 заболевшими. В Стародубском и Климовском районе зафиксировали по новых 8 заболевших. Всего коронавирус за сутки выявили в 20 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 сентября 2021 года:

— Брянск – 23169 (+63)

— Брянский район – 6364 (+2)

— Дятьковский район –2822 (+2)

— Карачевский район – 2121

— Клинцы – 1922 (+15)

— Стародубский район – 1667 (+8)

— Новозыбков – 1659 (+3)

— Трубчевский район – 1601 (+7)

— Навлинский район – 1569 (+7)

— Выгоничский район –1374

— Жуковский район – 1389 (+6)

— Унечский район – 1270

— Брасовский район – 1256 (+1)

— Почепский район – 1083 (+7)

— Комаричский район – 1076

— Мглинский район – 996

— Климовский район – 955 (+8)

— Погарский район – 914 (+6)

— Фокино – 895 (+4)

— Клетнянский район – 928

— Дубровский район – 826

— Сельцо – 791 (+4)

— Суземский район – 705

— Клинцовский район – 661 (+7)

— Суражский район – 583

— Злынковский район – 551 (+2)

— Гордеевский район – 542 (+3)

— Севский район – 437

— Красногорский район – 447 (+2)

— Жирятинский район – 233 (+2)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 99.