Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболели 159 жителей региона, выздоровели 165 человек. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 61064 человек подтвердили коронавирус, вылечились 56717 жителей области, умерли 1158 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 726395.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 63 новых случая коронавируса. На втором месте по суточному приросту Клинцы с 15 заболевшими. В Стародубском и Климовском районе зафиксировали по новых 8 заболевших. Всего коронавирус за сутки выявили в 20 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 сентября 2021 года:
— Брянск – 23169 (+63)
— Брянский район – 6364 (+2)
— Дятьковский район –2822 (+2)
— Карачевский район – 2121
— Клинцы – 1922 (+15)
— Стародубский район – 1667 (+8)
— Новозыбков – 1659 (+3)
— Трубчевский район – 1601 (+7)
— Навлинский район – 1569 (+7)
— Выгоничский район –1374
— Жуковский район – 1389 (+6)
— Унечский район – 1270
— Брасовский район – 1256 (+1)
— Почепский район – 1083 (+7)
— Комаричский район – 1076
— Мглинский район – 996
— Климовский район – 955 (+8)
— Погарский район – 914 (+6)
— Фокино – 895 (+4)
— Клетнянский район – 928
— Дубровский район – 826
— Сельцо – 791 (+4)
— Суземский район – 705
— Клинцовский район – 661 (+7)
— Суражский район – 583
— Злынковский район – 551 (+2)
— Гордеевский район – 542 (+3)
— Севский район – 437
— Красногорский район – 447 (+2)
— Жирятинский район – 233 (+2)
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 99.