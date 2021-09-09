Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболел 148 жителей региона, выздоровели 134 человека. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 1987 ПЦР-тестов.

В целом у 61983 человек подтвердили коронавирус, вылечились 57644 жителей области, умерли 1226 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 734937.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 41 новый случай коронавируса. В Дятьковском районе выявили 19 заболевших. По 10 новых случаев коронавируса прибавилось в Навлинском районе и Стародубском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 22 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 сентября 2021 года:

— Брянск - 23447 (+41)

— Брянский район – 6427

— Дятьковский район – 2906 (+19)

— Карачевский район – 2139 (+1)

— Стародубский район 1704 (+10)

— Клинцы – 1969

— Новозыбков –1689 (+9)

— Трубчевский район – 1626 (+8)

— Навлинский район – 1589 (+10)

— Жуковский район – 1412 (+3)

— Выгоничский район – 1384

— Унечский район – 1299 (+1)

— Брасовский район – 1265 (+4)

— Почепский район - 1094 (+6)

— Комаричский район – 1106

— Мглинский район – 1004 (+2)

— Климовский район - 974 (+6)

— Погарский район – 931 (+6)

— Фокино – 913 (+3)

— Клетнянский район – 949 (+4)

— Дубровский район – 844 (+3)

— Сельцо – 806

— Суземский район – 707 (+2)

— Клинцовский район – 671

— Суражский район - 585 (+2)

— Злынковский район – 569 (+2)

— Гордеевский район – 556 (+1)

— Красногорский район – 467

— Севский район – 443

— Жирятинский район –249 (+5)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 100.

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