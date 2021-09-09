Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 сентября 2021 года. За минувшие сутки заболел 148 жителей региона, выздоровели 134 человека. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. Медики выполнили 1987 ПЦР-тестов.
В целом у 61983 человек подтвердили коронавирус, вылечились 57644 жителей области, умерли 1226 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 734937.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 41 новый случай коронавируса. В Дятьковском районе выявили 19 заболевших. По 10 новых случаев коронавируса прибавилось в Навлинском районе и Стародубском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 22 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 сентября 2021 года:
— Брянск - 23447 (+41)
— Брянский район – 6427
— Дятьковский район – 2906 (+19)
— Карачевский район – 2139 (+1)
— Стародубский район 1704 (+10)
— Клинцы – 1969
— Новозыбков –1689 (+9)
— Трубчевский район – 1626 (+8)
— Навлинский район – 1589 (+10)
— Жуковский район – 1412 (+3)
— Выгоничский район – 1384
— Унечский район – 1299 (+1)
— Брасовский район – 1265 (+4)
— Почепский район - 1094 (+6)
— Комаричский район – 1106
— Мглинский район – 1004 (+2)
— Климовский район - 974 (+6)
— Погарский район – 931 (+6)
— Фокино – 913 (+3)
— Клетнянский район – 949 (+4)
— Дубровский район – 844 (+3)
— Сельцо – 806
— Суземский район – 707 (+2)
— Клинцовский район – 671
— Суражский район - 585 (+2)
— Злынковский район – 569 (+2)
— Гордеевский район – 556 (+1)
— Красногорский район – 467
— Севский район – 443
— Жирятинский район –249 (+5)
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 100.
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