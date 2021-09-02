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Общество2 сентября 2021 12:55

В Брянской области 1 сентября стартовала вакцинация от гриппа

Записываться на укол не нужно
Марина АНТОНОВА
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Вакцинация от гриппа стартовала 1 сентября.

Вакцинация от гриппа стартовала 1 сентября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Брянской области 1 сентября стартовала вакцинация от сезонного гриппа. Укол могут сделать пока только взрослые. Для этого не нужно записываться заранее - просто прийти в поликлинику по месту жительства.

В концу августа в регион удже поступило 203 100 доз вакцины «Совигрипп» и 73 340 доз вакцины «Ультрикс-Квадри», сообщают в оперштабе.

В Брянской области в эпидсезон планируют привить 60 процентов населения. Это 160 490 детей и 549 520 взрослых.

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