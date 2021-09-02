Партия «Новые люди» выступает за снижение нагрузки брянских учителей и повышение зарплат

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

Новые люди подготовили ряд конкретных предложений по увеличению доходов педагогов. Все этапы модернизации системы оплаты труда учителей партия готова представить в виде законопроектов после выборов в Госдуму. Предложения разрабатывались с учетом мнений экспертов и представителей регионов, в том числе и из Брянской области.

Учителя в школах вынуждены брать на себя повышенную нагрузку, чтобы получить хотя бы среднюю по региону за зарплату. По мнению главы комитета по образованию партии «Новые люди» Артема Соловейчика около 65% педагогов ведут по 25-27 уроков в неделю, 30% – более 30 уроков, при том, что школьная ставка – 18 часов. За счет увеличения нагрузки зарплата учителей и получается «не меньше средней по региону», что вполне соответствует майским указам президента.

«Педагоги загружены настолько, что у них нет воздуха для творческого отношения к своей работе, к живому отклику на особенности каждого класса и ученика. Под удар тотальной усталости и профессионального выгорания, конечно же, попадают и дети. Нам, людям, которые готовы влиять на государственные решения, совершенно ясно, что педагог – одна из самых ответственных профессий в мире. От работы школьных учителей в прямом смысле слова зависит будущее страны. Мы предлагаем установить достойный уровень оплаты их труда – 75 тысяч рублей. Тогда у учителей отпадет необходимость думать, как заработать на жизнь, и они смогут больше внимания уделять детям. Также благодаря этой мере исчезнет кадровый голод в сфере школьного образования, поднимется статус учителя в обществе. А в результате достаточно быстро кардинально изменится качество обучения», – заключил Артем Соловейчик.

Эксперты считают, что в Брянской области, как и вообще в стране образование стало заложником ЕГЭ. Идет натаскивание на ЕГЭ едва ли не с первого класса и в результате старшеклассники, например, все поголовно старшеклассники "сидят на репетиторах". Новые люди считают, что сдача ЕГЭ должна стать добровольной, а у школьников должна быть возможность сдавать экзамен с нескольких попыток.

«Многие брянские педагоги считают, что в школе необходима разнообразная, модульная программа, которую каждый ребенок "собирает" под свои интересы и таланты. При этом необходимо в целом серьезно переформатировать систему образования, сделать ее современной, гибкой, свободной. Когда дети сами захотят идти в учебное заведение за новыми открытиями, за самореализацией, тогда и будет расти доверие родителей к массовой школе», – поделился мнением представитель регионального отделения партии «Новые люди» в Брянской области Денис Носенко.

Так же новые люди выступают за расширение полномочий родительских советов. Они должны контролировать не только вопросы школьного питания, но и принимать участие в формировании программы дополнительного образования и внеклассной нагрузки.

Новые люди предлагают шире использовать инициативное бюджетирование: от 1% до 3% школьного бюджета можно будет направить на поддержку общественных инициатив, проектов учеников и учителей.

Свои предложения партии внесла в свою политическую программу, которая была утверждена на съезде 22 августа. Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Избиратели выберут 450 депутатов: 225 по одномандатным округам и столько же по партийным спискам. Кроме Новых людей в выборах примут участие “Единая Россия”, ЛДПР, СРЗП и другие политическое объединения.