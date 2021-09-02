Сотрудники Брянскэнерго поздравили воспитанников Мглинской школы-интерната с Днем знаний

Фото: ПАО «Россети Центр».

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» поздравили воспитанников подшефной Мглинской специальной коррекционной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с Днем знаний.

В 2021-2022 годах обучаться в стенах этого учебного заведения, ставшего детям родным домом, будут 32 ребенка. В этот раз среди них нет первоклассников. Все мальчишки и девчонки получили от Брянскэнерго подарки – наборы канцелярских товаров и сладости.

Брянскэнерго шефствует над Мглинской школой - интернатом более двадцати лет. Энергетики по мере возможности стараются помогать её воспитанникам предметами обихода и школьными принадлежностями, дарят подарки к праздникам, проводят для них уроки электробезопасности. До введения карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции они лично принимали участие в организуемых здесь мероприятиях: Днях знаний, Последних звонках, новогодних и рождественских утренниках.