В Брянск до 10 декабря поставят 32 автобуса МАЗ

Фото: "Брянский автобус".

В Брянске до 10 декабря поставят 32 новых автобуса марки МАЗ-103. Это машины большого класса.

Аукцион на электронной площадке состоялся 31 августа, пишут в группе "Брянский автобус". Заявки подали два участника. Но у одного из них выявили несоответствие в документации.

Цену контракта удалось снизить на 3%. Вместо 300 миллионов рублей автобусы обойдуться в 291 миллион рублей. Одна машина стоит 9 миллионов 93 тысячи 750 рублей.

Каждый автобус оборудован кондиционером, видеонаблюдением, системой ГЛОНАСС, тахографом, автоинформатором, бегущей строкой, тремя электронными указателями маршрутов. В каждой машине оборудовано одно место для инвалида-колясочника.