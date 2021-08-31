Брянский суд признал законным отмену маршруток

В ходе заседания суд не усмотрел нарушения прав и законных интересов перевозчиков в сфере предпринимательской деятельности. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В брянском суде признали законным отмену коммерческих маршрутов. Раньше четверо маршрутчиков — ИП Киселев Г.Н., ИП Махотин Д.Ю., ИП Саможенов В.В., ИП Хачатрян Р. пожаловались на горадминистрацию в суд по поводу мероприятий по установлению, изменению и отмене муниципальных маршрутов, сообщают в мэрии.

Иск коммерческих перевозчиков к Брянской городской администрации рассмотрели на прошлой неделе. В ходе заседания суд не усмотрел нарушения прав и законных интересов перевозчиков в сфере предпринимательской деятельности, подтвердив законность действующих нормативных правовых актов.

Напомним, в соответствии с постановлениями Брянской городской администрации, отменили несколько дублирующих маршрутов, осуществлявших работу по нерегулируемым тарифам. Маршруты закрыли после того, как у перевозчиков истек срок действия Свидетельства, дающего право работать на маршрутах городского общественного транспорта.

- В отношении трех из перевозчиков Брянская городская администрация еще с 2019 года вела претензионную работу в суде, в связи с их неоднократными нарушениями требований законодательства РФ в части обеспечения пассажирских перевозок: нарушение расписания движения, несвоевременное предоставление установленной отчётности и иные, - поясняют в мэрии. - Так, к примеру, перевозчик ИП Махотин Д.Ю., обслуживая маршрут №99, осуществлял всего 20 процентов из общего количества положенных рейсов.

К сожалению, даже в ходе судебных процессов отдельные перевозчики не пытались исправить ситуацию, продолжая нарушать требования.

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