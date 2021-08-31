Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2021 17:04

Волейболистки из брянского «Спартака» победили на чемпионате ЦФО

Инна Толчина и Кристина Костикова обыграли пару из Рязани
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Заключительный этап соревнований прошел в городе Десногорске Смоленской области.

Заключительный этап соревнований прошел в городе Десногорске Смоленской области.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянские волейболистки Инна Толчина и Кристина Костикова победили на чемпионате ЦФО по пляжному волейболу. Девушки представляли спортивный комбинат «Спартак», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Заключительный этап соревнований прошел в городе Десногорске Смоленской области. Брянские спортсменки в финале выиграли у пары из Рязани и стали первыми.

Раньше состоялись еще два этапа: в Обнинске Калужской области и на центральном пляже Брянска, где «спартаковцы» заняли, соответственно, третье и второе места.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

КАРТИНА ДНЯ