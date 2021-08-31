Волейболистки из брянского «Спартака» победили на чемпионате ЦФО

Заключительный этап соревнований прошел в городе Десногорске Смоленской области. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянские волейболистки Инна Толчина и Кристина Костикова победили на чемпионате ЦФО по пляжному волейболу. Девушки представляли спортивный комбинат «Спартак», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Заключительный этап соревнований прошел в городе Десногорске Смоленской области. Брянские спортсменки в финале выиграли у пары из Рязани и стали первыми.

Раньше состоялись еще два этапа: в Обнинске Калужской области и на центральном пляже Брянска, где «спартаковцы» заняли, соответственно, третье и второе места.

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