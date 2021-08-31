Полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев посетил ЦУС «Россети Центр» в Рязани

Фото: «Россети Центр».

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский продемонстрировал полпреду Президента России Игорю Щеголеву, а также губернатору Рязанской области Николаю Любимову возможности Центра управления сетями, который был открыт в конце прошлого года и на сегодняшний день обслуживает территорию площадью 40 тыс. кв. км.

Центр работает на базе современных отечественных информационных интеллектуальных систем, в режиме реального времени обеспечивает оперативное и ситуационное управление более 27 тыс. км. линий электропередачи 0,4-220 кВ, 6,5 тыс. подстанций 6-10 кВ и 153 подстанции 35-110 кВ, от которых зависит электроснабжение более 1,1 млн человек. «В регионах присутствия наших компаний мы стараемся работать на перспективу, развивать инфраструктуру энергокомплекса таким образом, чтобы уже сегодня решать задачи завтрашнего дня. Центр управления сетями стал важным шагом в достижении приоритетных целей по росту надежности, качества и безопасности электроснабжения. Также он позволяет отвечать на запросы будущего – развивать дополнительные услуги и сервисы для удовлетворения потребностей наших заказчиков», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркнул видимую динамику масштабных преобразований электросетевого комплекса и высоко оценил качество и уровень взаимодействия с руководством Обществ по вопросам бесперебойного энергоснабжения региона. «С открытием высокотехнологичного ЦУС, безусловно, повысился уровень надежности энергоснабжения жителей. Такие объекты расширяют возможности региона для устойчивого развития городских и сельских территорий, перспективных индустриальных площадок, что положительно скажется на привлечении в Рязанскую область инвестиций», – отметил Николай Любимов. «Безусловная ценность подобных объектов в том, что они созданы на базе самых современных отечественных интеллектуальных систем. Работа Центра нацелена на будущее, но насущные задачи региона он решает уже сегодня. Именно такие инновации определяют уровень и качество жизни наших граждан в сфере электроснабжения», - поделился впечатлением от посещения ЦУСа Игорь Щеголев.