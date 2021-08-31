После смертельного ДТП в Дятьковском районе завели уголовное дело

Виновнику ДТП грозит до семи лет колонии. Фото: Иван ВИСЛОВ

По факту смертельного ДТП в Дятьковском районе полицейские завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». В аварии погибли 22-летний водитель и 20-летняя пассажирка "Мазды 6". Им навстречу вылетел 55-летний автомобилист на "Шевроле Круз".

До этого виновника аварии ловили пьяным за рулем. Хотя в момент смертельного ДТП он был трезвым.

- Подозреваемого задержали, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, авария случилась поздно вечером 28 августа на 6-м километре дороги Дятьково-Бытошь. Водитель "Шевроле" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Маздой 6". Водитель и пассажирка второй иномарки погибли на месте аварии.