Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 168 жителей региона, выздоровели 174 человека. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 60576 человек подтвердили коронавирус, вылечились 56090 жителей области, умерли 1125 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 720335.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 73 новых случая коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 18 заболевшими. На третьем месте – Климовский район. Здесь зафиксировали 8 новых случаев заболевания ковид-19. Всего коронавирус за сутки выявили в 17 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 августа 2021 года:

— Брянск – 22965 (+73)

— Брянский район – 6336 (+18)

— Дятьковский район – 2787

— Карачевский район – 2113 (+6)

— Клинцы – 1894

— Стародубский район – 1658 (+4)

— Новозыбков – 1650 (+10)

— Трубчевский район – 1577 (+3)

— Навлинский район – 1557 (+5)

— Выгоничский район – 1372 (+4)

— Жуковский район – 1383 (+2)

— Унечский район – 1261 (+4)

— Брасовский район – 1251 (+3)

— Комаричский район – 1069 (+6)

— Почепский район – 1071 (+6)

— Мглинский район – 989

— Климовский район – 941 (+8)

— Погарский район – 906 (+7)

— Фокино – 889

— Клетнянский район – 927 (+1)

— Дубровский район – 818

— Сельцо – 785

— Суземский район – 702

— Клинцовский район – 650

— Суражский район – 578

— Злынковский район – 549 (+6)

— Гордеевский район – 535

— Севский район – 436

— Красногорский район – 442

— Жирятинский район – 228

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 98 (+2).