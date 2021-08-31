Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 168 жителей региона, выздоровели 174 человека. Зарегистрировали 13 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 60576 человек подтвердили коронавирус, вылечились 56090 жителей области, умерли 1125 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 720335.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 73 новых случая коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 18 заболевшими. На третьем месте – Климовский район. Здесь зафиксировали 8 новых случаев заболевания ковид-19. Всего коронавирус за сутки выявили в 17 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 августа 2021 года:
— Брянск – 22965 (+73)
— Брянский район – 6336 (+18)
— Дятьковский район – 2787
— Карачевский район – 2113 (+6)
— Клинцы – 1894
— Стародубский район – 1658 (+4)
— Новозыбков – 1650 (+10)
— Трубчевский район – 1577 (+3)
— Навлинский район – 1557 (+5)
— Выгоничский район – 1372 (+4)
— Жуковский район – 1383 (+2)
— Унечский район – 1261 (+4)
— Брасовский район – 1251 (+3)
— Комаричский район – 1069 (+6)
— Почепский район – 1071 (+6)
— Мглинский район – 989
— Климовский район – 941 (+8)
— Погарский район – 906 (+7)
— Фокино – 889
— Клетнянский район – 927 (+1)
— Дубровский район – 818
— Сельцо – 785
— Суземский район – 702
— Клинцовский район – 650
— Суражский район – 578
— Злынковский район – 549 (+6)
— Гордеевский район – 535
— Севский район – 436
— Красногорский район – 442
— Жирятинский район – 228
— Рогнединский район – 159
— Иногородние – 98 (+2).