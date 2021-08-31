Ущерб оценили в 3,4 млн рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

60-летнюю жительницу Брянской области будут судить за обман дольщиков. Завершилось расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СК России.

По версии следствия, обвиняемая вместе со своим знакомым руководила фирмой, занимающейся строительством жилых домов. Организация заключила с администрацией Жуковского района договор аренды земли. Он располагается в переулке Мальцева, 2 «а».

С 2015 по 2017 годы на площадке создавали видимость строительных работ. Здесь должны были возвести трехэтажный многоквартирный дом.

Следователи установили, что женщина обманом завладела деньгами пятерых дольщиков. Ущерб оценили в 3 миллиона 445 тысяч рублей.

- Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области, - говорят в Следственном комитете. - Вопрос восстановления нарушенных прав дольщиков находится на контроле в следственных органах СК России.