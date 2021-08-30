Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 167 жителей региона, выздоровели 122 человека. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 60408 человек подтвердили коронавирус, вылечились 55916 жителей области, умерли 1112 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 720335. За сутки выполнили 616 ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 77 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Дятьковский район и Клинцы с 11 заболевшими. На третьем месте – Карачевский район. Здесь заксировали 8 новых случаев заболевания ковид-19. Всего коронавирус за сутки выявили в 21 муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 августа 2021 года:

— Брянск – 22892 (+77)

— Брянский район – 6318 (+3)

— Дятьковский район – 2787(+ 11)

— Карачевский район – 2107 (+9)

— Клинцы – 1894 (+11)

— Стародубский район – 1654 (+1)

— Новозыбков – 1640 (+1)

— Трубчевский район – 1574 (+2)

— Навлинский район – 1552 (+3)

— Выгоничский район – 1368

— Жуковский район – 1381 (+6)

— Унечский район – 1257

— Брасовский район – 1248 (+6)

— Комаричский район – 1063 (+3)

— Почепский район –1065

— Мглинский район – 989 (+3)

— Климовский район – 933

— Погарский район – 899

— Фокино – 886 889 (+3)

— Клетнянский район – 926 (+5)

— Дубровский район – 818 (+2)

— Сельцо – 785 (+2)

— Суземский район – 702

— Клинцовский район – 650 (+4)

— Суражский район – 578

— Злынковский район – 543

— Гордеевский район – 535 (+7)

— Севский район – 436

— Красногорский район – 442 (+6)

— Жирятинский район – 228 (+2)

— Рогнединский район – 159

— Иногородние – 96.

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