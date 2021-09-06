В Брянске Андрей Турчак осмотрел Дворец единоборств

На главной арене дворца единоборств устанавливают трибуны. Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянскую область с рабочим визитом прибыл вице-спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак. Об этом 6 сентября сообщают в пресс-службе Брянской областной думы.

Высокий гость вместе с другими официальными лицами побывал на стройке Дворца единоборств.

Строительные работы на объекте подходят к завершению. На главной арене устанавливают трибуны. А в центре зала - разноцветные движущиеся софиты и светодиодный медиокуб. Благодаря ему и двум огромным мониторам больше четырех тысяч зрителей смогут в деталях увидеть соревнования.

- Площадь дворца составляет 55 тысяч квадратных метров, - говорят в пресс-службе областной думы. – Здесь будут тренироваться борцы, баскетболисты, волейболисты, теннисисты. Откроют спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам. Для пловцов предусмотрен бассейн на шесть дорожек.

Также во Дворце единоборств будут работать гостиница, зона отдыха, тренажерный зал, зал лечебной физкультуры, медицинские кабинеты и многое другое.

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