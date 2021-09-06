Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2021 12:20

В Брянске Андрей Турчак осмотрел Дворец единоборств

Площадь строящегося объекта составляет 55 тысяч квадратных метров
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На главной арене дворца единоборств устанавливают трибуны. Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

На главной арене дворца единоборств устанавливают трибуны. Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянскую область с рабочим визитом прибыл вице-спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак. Об этом 6 сентября сообщают в пресс-службе Брянской областной думы.

Высокий гость вместе с другими официальными лицами побывал на стройке Дворца единоборств.

Строительные работы на объекте подходят к завершению. На главной арене устанавливают трибуны. А в центре зала - разноцветные движущиеся софиты и светодиодный медиокуб. Благодаря ему и двум огромным мониторам больше четырех тысяч зрителей смогут в деталях увидеть соревнования.

- Площадь дворца составляет 55 тысяч квадратных метров, - говорят в пресс-службе областной думы. – Здесь будут тренироваться борцы, баскетболисты, волейболисты, теннисисты. Откроют спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам. Для пловцов предусмотрен бассейн на шесть дорожек.

Также во Дворце единоборств будут работать гостиница, зона отдыха, тренажерный зал, зал лечебной физкультуры, медицинские кабинеты и многое другое.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

КАРТИНА ДНЯ