Брянский спортсмен Артем Калашян завоевал "бронзу" на Паралимпиаде

Фото: Брянское ГУОР.

Брянский спортсмен Артем Калашян 30 августа завоевал "бронзу" на Паралимпиаде в Токио. Он пришел третьим в беге на 100 метров. Пробежал дистанцию за 11,75 секунды.

Это первая медаль в истории Брянского паралимпийского спорта, сообщают в пресс-службе училища олимпийского резерва.

Артем Калашян выступал в категории Т35. Он страдает поражением опорно-двигательного аппарата. Первым в этой же категории пришел россиянин Дмитрий Сафронов, который установил мировой рекорд, пишут в Паралимпийском комитете России.

Артем Калашян - выпускник Брянского государственного училища олимпийского резерва. Занимается у тренера Михаила Сумичева.